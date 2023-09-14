В Подмосковье подготовили 700 площадок для проведения акции «Наш лес»

В Московской области акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт с 16 по 30 сентября.

Для посадки деревьев в регионе подготовили 700 площадок, 24 — в лесах и 654 — в городских округах, передаёт телеканал «360».

Центральной площадкой в этом году станет Ногинское лесничество. Там на площади 4,2 га планируют высадить около 16 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

Наряду с этим стало известно, что Тульская область присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

В частности, на территории памятника природы «Алексин-Бор» в Алексинском районе высадят около 250 штук сосновых деревьев. Акция проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Тверской области.