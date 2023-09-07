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В Тверской области стартовала акция «Сохраним лес»

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В Тверской области начался пятый сезон всероссийской акции «Сохраним лес».
В Тверской области стартовала акция «Сохраним лес»
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Запланированы посадки леса на землях лесного фонда региона, а также саженцев в городских парках и скверах. Общая площадь превысит 703 га.

Всего будет высажено около 1,5 млн сеянцев и саженцев различных пород.

«Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. Реализация национального проекта «Экология» имеет для нас принципиальное значение», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область присоединилась к акции «Сохраним лес».

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