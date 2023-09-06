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Ульяновская область присоединилась к акции «Сохраним лес»

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В Ульяновской области началась всероссийская акция «Сохраним лес».
Ульяновская область присоединилась к акции «Сохраним лес»
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Как отметила глава ведомства Гульнара Рахматулина, в настоящее время сотрудники лесничеств и арендаторы ведут подготовку, обустраивают борозды для посадок и готовят почву под лесные культуры.

Для лесовосстановления в регионе используют сосны, берёзы и дубы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16—30 сентября пройдёт экоакция «Наш лес. Посади своё дерево».

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