Ульяновская область присоединилась к акции «Сохраним лес»
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.
Как отметила глава ведомства Гульнара Рахматулина, в настоящее время сотрудники лесничеств и арендаторы ведут подготовку, обустраивают борозды для посадок и готовят почву под лесные культуры.
Для лесовосстановления в регионе используют сосны, берёзы и дубы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16—30 сентября пройдёт экоакция «Наш лес. Посади своё дерево».