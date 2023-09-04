В Подмосковье 16—30 сентября пройдёт экоакция «Наш лес. Посади своё дерево»

В Московской области с 16 по 30 сентября пройдёт экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево».

Об этом сообщает телеканал «360».

Курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов заявил, что лесничие покажут участникам, как правильно высаживать деревья.

Около 700 человек высадят более 100 тыс. сеянцев сосны и ели, а также около 31 тыс. декоративных деревьев и кустарников.

Кроме того, вблизи деревни Новая Купавна в Богородском округе планируют высадить почти 16 тыс. сосен.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Удмуртии планируется посадить 10,6 тыс. га новых лесов в рамках нацпроекта «Экология».