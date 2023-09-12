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В Италии обнаружили вид опасных муравьёв, которые могут заполонить Европу

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Учёные обнаружили на итальянском острове Сицилия красных огненных муравьёв (Solenopsis invicta), которые могут распространиться по всей Европе.

Об этом говорится в публикации научного журнала Current Biology.

Указывается, что 88 муравейников было найдено зимой 2022 и 2023 года на территории более 4,7 га. При этом район обнаружения красных огненных муравьёв не является их первой точкой прибытия.

Учёные отмечают, что этот вид муравьёв также присутствует в Аргентине, Китае, Новой Зеландии, США и странах Латинской Америки.

По мнению исследователей, муравьи могут заполонить всю Европу из-за активного судоходства. В зоне риска указывается восток Италии, юг Великобритании, Западная Германия, а также Франция, Бельгия и Нидерланды.

Ранее The Guardian сообщила, что учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) у побережья Аляски нашли, предположительно, яйцо неизвестного существа.

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