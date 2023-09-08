Guardian: у побережья Аляски нашли, предположительно, яйцо неизвестного существа
Об этом пишет Guardian.
«Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль», — говорится в публикации.
По данным газеты, наличие отверстия может говорить о возможном проникновении внутрь хищника, или о том, что из яйца уже кто-то вылупился.
Отмечается, что на данный момент исследователи проводят тесты и анализ ДНК, чтобы определить происхождение объекта.
В августе жители небольшой деревни в Перу на протяжении месяца жалуются на нападения «инопланетян» и попросили армию о помощи.