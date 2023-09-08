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Guardian: у побережья Аляски нашли, предположительно, яйцо неизвестного существа

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Учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили у побережья Аляски шар, которые, по их мнению, может быть яйцом неизвестного существа.

Об этом пишет Guardian.

«Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль», — говорится в публикации.

По данным газеты, наличие отверстия может говорить о возможном проникновении внутрь хищника, или о том, что из яйца уже кто-то вылупился.

Отмечается, что на данный момент исследователи проводят тесты и анализ ДНК, чтобы определить происхождение объекта.

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