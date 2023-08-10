Al Rojo Vivo: племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за «инопланетян»

Жители небольшой деревни в Перу на протяжении месяца жалуются на нападения «инопланетян» и попросили армию о помощи.

Об этом информирует Al Rojo Vivo.

По данным канала, жители деревни заявили о нападениях на них двухметровых существ с большими головами и жёлтыми глазами.

«Существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезать по своему желанию», — цитирует жителей РИА Новости.

Ранее бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе США заявил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.