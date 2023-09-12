Приёмный отец Милохина уверен, что артиста не призовут в армию

Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что блогер не годен к военной службе.

В беседе с kp.ru Тюленев отметил, что на это есть веская причина — плохое зрение Милохина.

«Мы когда комиссию проходили — у него зрение было минус 6,5. Он, может, и стоит (на учёте. — RT). Но вряд ли он с таким зрением годен», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что блогера просят отправить служить в ВС России во время осеннего призыва.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Мизулину, призвавшую Минобороны отправить блогера Милохина на службу.

Милохин сообщал, что пожалел, что потерял связь с Россией после того, как сбежал из страны.