Блогер Даня Милохин рассказал, что жалеет о потере связи с Россией и снижении доходов

Блогер Даня Милохин пожалел, что потерял связь с Россией после того, как сбежал из страны.

В недавнем выпуске шоу «Подкаст Джарахова №1» блогер Милохин признался, что жалеет о потере связи с Россией.

«Я зря потерял коннект с Россией... Мне говорил Ярик (продюсер. — RT), типа, «брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России всё, ты начал с России». А я вот забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал», — рассказал он ведущему шоу Эльдару Джарахову.

Блогер, который раньше жаловался на безденежье, поскольку отъезд из России значительно повлиял на его доходы, рассказал Джарахову, что ему пришлось продать автомобиль марки Maybach по низкой стоимости.

Милохин покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от участия в телепроекте «Ледниковый период».

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