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В Удмуртии День национального костюма отметят 15 сентября

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В Удмуртии 15 сентября впервые отметят День национального костюма.
В Удмуртии День национального костюма отметят 15 сентября
  • © udmgossovet.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Удмуртии.

Праздник закрепили в законе «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики» 27 июня 2023 года, установив, что он будет отмечаться ежегодно каждую третью пятницу сентября.

В этот день в республике запланирован ряд праздничных мероприятий в разных районах. Пройдут выставки, где гостям покажут музейные коллекции национальных костюмов и собрания семейных реликвий.

Ранее сообщалось, что Реестр рекордов России совместно с Международной книгой рекордов InterRecord официально признал матрёшку, представленную на форуме «Подмосковье — это мы», самой большой в России и мире.

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