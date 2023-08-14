В Подмосковье установили рекорд по самой большой матрёшке в мире
- Gettyimages.ru
- © AleksandarGeorgiev
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Большая матрёшка, изготовленная из пенопласта и расписанная в стиле народных художественных промыслов, составляет 257 см в высоту и 514 см в обхвате.
«Нам важно было отобразить на ней (на матрёшке. — RT) все элементы наших народных художественных промыслов, при этом сделать это стильно и современно», — добавила главный координатор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.
Ранее в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» заявили, что VK Fest 2023 установил рекорд России по количеству выступающих артистов.