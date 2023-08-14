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В Подмосковье установили рекорд по самой большой матрёшке в мире

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Реестр рекордов России совместно с Международной книгой рекордов InterRecord официально признал матрёшку, представленную на форуме «Подмосковье — это мы», самой большой в России и мире.
В Подмосковье установили рекорд по самой большой матрёшке в мире
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Большая матрёшка, изготовленная из пенопласта и расписанная в стиле народных художественных промыслов, составляет 257 см в высоту и 514 см в обхвате.

«Нам важно было отобразить на ней (на матрёшке. — RT) все элементы наших народных художественных промыслов, при этом сделать это стильно и современно», — добавила главный координатор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.

Ранее в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» заявили, что VK Fest 2023 установил рекорд России по количеству выступающих артистов.

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