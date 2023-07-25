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VK Fest 2023 установил рекорд России по количеству выступающих артистов

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VK Fest 2023 установил рекорд России по количеству выступающих артистов. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
VK Fest 2023 установил рекорд России по количеству выступающих артистов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Отмечается, что рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России. Фестиваль объединил во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве 175 артистов и музыкальных коллективов.

В списке артистов — исполнители и музыкальные группы всех сцен каждого города VK Fest 2023 года. Также в список вошли блогеры, исполнявшие собственные треки, и артисты синей дорожки.

Ранее сообщалось, что «VK Мессенджер» изучил портрет аудитории видеосообщений пользователей «ВКонтакте».

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