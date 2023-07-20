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«VK Мессенджер» изучил портрет аудитории видеосообщений

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«VK Мессенджер» изучил портрет аудитории видеосообщений пользователей «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«VK Мессенджер» изучил портрет аудитории видеосообщений
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Отмечается, что за первое полугодие 2023 года их отправляли более 15 млн пользователей «ВКонтакте». Половина отправителей — молодые люди 18—24 лет. Ещё четверть (27%) приходится на подростков 14—17 лет. Каждый седьмой отправитель — пользователь 25—34 лет. Доля пользователей старше 35 лет составляет менее 10%.

При этом доли мужчин и женщин, отправляющих видеосообщения, примерно одинаковы. Однако женщины пользуются этим инструментом намного чаще, отправляя почти вдвое больше видеосообщений, чем мужчины.

Среди регионов России по количеству отправленных видеосообщений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Челябинская область. Четвёртое и пятое места занимают Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее сообщалось, что VK Fest 2023 прошёл в пяти городах и собрал рекордные 200 тыс. человек.

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