Алексей Гоман рассказал об участии в проекте «Суперстар»

Певец Алексей Гоман накануне 40-летнего юбилея, 12 сентября, рассказал, что не будет в этом году отмечать день рождения, так как в этот день отправится в Мурманск для участия в проекте «Суперстар».

«В день рождения я отправляюсь в свой родной Мурманск, чтобы снимать «профайлы» для проекта на «Суперстар», где участвуют артисты, которые спели несколько песен, ставших популярными, а потом «пропали». Меня позвали участвовать в нынешнем сезоне», — поделился артист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Гоман также рассказал, что наряду с этим продвигает свои музыкальные проекты, а также снимается в небольших ролях в сериалах. Это такие кинопроекты, как «Неадекватные люди — 2» и «Дыхание» Романа Каримова, «Балабол» на НТВ.

«Сейчас делаем проект для канала «Домашний»… Я и песни написал для этого сериала, рабочее название которого «Одноклассники», — отметил артист.

Ранее актёр Камиль Ларин рассказал о съёмках в новом сериале «Кибер Иван», где сыграл министра по инновациям, который взял к себе домой ожившего робота. Сериал выйдет на канале СТС.