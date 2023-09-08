Специалист Белоусова рассказала о пользе каш для здоровья детей

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова заявила, что каши — залог здорового питания детей.

«Родителям нужно как можно дольше сохранять в рационе ребёнка разные крупы. Причём готовить их желательно именно на молоке. Если человек переносит цельное молоко, то каши можно изначально варить на молоке либо добавлять небольшое его количество в конце», — цитирует эксперта телеканал «360».

Как отметила Белоусова, если ребёнок не переносит цельное молоко, то можно запивать кашу кефиром или ряженкой. Ещё один вариант — съедать с кашей небольшое количество творога или сыра.

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