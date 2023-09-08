Экскурсовод Власенко составила прогулочный маршрут по случаю Дня города

В выходные, 9 и 10 сентября, Москва отмечает своё 876-летие. В связи с этим экскурсовод, руководитель экскурсионного бюро «Городские сказки» Катерина Власенко по просьбе RT составила компактный маршрут, который позволит ближе познакомиться со столичными достопримечательностями разных эпох и культур.

Начало маршрута — метро «Китай-город», выход №4 на площадь Ильинские ворота.

По словам Власенко, историки пока не пришли к единому мнению относительно этимологии названия этого района, однако большинство специалистов придерживаются в этом отношении «итальянской» версии.

«Стену, которой был окружён район Китай-город, строили итальянцы, они называли город внутри citta. Со временем citta превратилась в созвучное «китай». Так что если и связан наш Китай-город с какой-то страной, то не с Китаем, а, скорее, с Италией», — объяснила собеседница RT.

Далее Власенко предложила отправиться к Московской хоральной синагоге в Большом Спасоглинищевском переулке — жёлтому зданию, похожему на базилику с куполом.

«Мы оказались в Израиле. Это место особенное: сюда приходил поминать своих родителей живший неподалёку художник Исаак Левитан, здесь же учил древнееврейский язык и часто дискутировал с раввином Лев Толстой. А ещё здесь в 1948 году московские евреи торжественно приветствовали посла Израиля Голду Меир (которая впоследствии стала премьер-министром)», — рассказала Власенко.

Если в синагоге нет мероприятий, в неё можно зайти, а в парке «Горка» у Стены Плача — загадать желание.

Следующий пункт назначения — Дом московского купеческого общества на Солянке. Он был построен на месте древнего Соляного двора, где несколько столетий хранили соль.

«Здесь вы увидите элегантные серые фасады с ангелами, греческими колесницами, медальонами и очаровательными французскими балкончиками. А значит, мы в Париже. Кстати, именно во дворе этого дома снимали парижские сцены советской шпионской киносаги «Тегеран-43»,— сказала экскурсовод.

Здесь же сняли несколько сцен советского научно-фантастического фильма «Через тернии к звёздам» по произведению Кира Булычёва.

Из Парижа у гуляющих есть возможность отправиться в Италию через очередную локацию — Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Малом Ивановском переулке.

«Перед вами монастырский комплекс из тихого закрытого дворика с арками и традиционной итальянской базилики с башенкой. Его архитектор, Михаил Быковский, вдохновлялся известным флорентийским собором Санта-Мария-дель-Фьоре», — уточнила Власенко.

Монастырь действовал не только как монашеская обитель, он среди прочего был местом заключения неугодных женщин, в том числе «русского Маркиза де Сада» и Кровавой барыни Дарьи Салтыковой, замучившей более 140 своих крепостных, а также княжны Таракановой — легендарной инокини Досифеи, тайной дочери императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского.

Следующая локация — Евангелическо-лютеранский собор святых Петра и Павла, который перенесёт экскурсантов в готическую Германию.

«Это старейший лютеранский приход в России. Собор, которым мы сейчас любуемся, — не первый. До него был храм поменьше, но лютеранская община росла быстро, и уже в начале XX века вознёс строгий готический шпиль в небеса действующий собор», — сказала собеседница RT.

В советское время его закрыли и разместили внутри сначала кинотеатр, а затем студию «Диафильм». На последнем кадре всех диафильмов был указан адрес «Москва. Центр. Старосадский переулок, дом 7».

«Храм всегда славился своей акустикой, в нём выступали известные московские и иностранные исполнители. Здесь давал концерт великий композитор Ференц Лист и впервые была исполнена симфоническая поэма «Колокола» Сергея Рахманинова. Кстати, в соборе и сейчас проходят потрясающие концерты», — добавила специалист.

Завершается экскурсионный маршрут у Палат Мазепы в Колпачном переулке.

«Первый этаж ранее был хозяйственным, здесь находились кухни, кладовые и жила прислуга. Он и украшен гораздо лаконичнее, чем второй. В советское время в палатах были коммунальные квартиры, а сейчас они тихо ветшают и изредка принимают любителей камерных театральных постановок», — резюмировала Власенко.

Ранее руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что 9 и 10 сентября в Москве, во время празднования Дня города, дождей не ожидается.