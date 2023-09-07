Синоптик Тишковец спрогнозировал два бабьих лета в Нижегородской области

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Нижегородской области в 2023 году ожидается два бабьих лета.

В беседе с newsnn.ru эксперт пояснил, что резкое похолодание сменится в регионе потеплением до +20 °С.

«Бабье лето начнётся с выходных и далее усилится на следующей неделе», — сказал он.

Как отметил Тишковец, тёплая погода продержится не менее недели, после чего холода вернутся. Ещё одно потепление возможно в октябре.

«Есть высокая вероятность старого бабьего лета», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане предупредили о высокой пожарной опасности 8—14 сентября.