Синоптик Тишковец спрогнозировал два бабьих лета в Нижегородской области
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В беседе с newsnn.ru эксперт пояснил, что резкое похолодание сменится в регионе потеплением до +20 °С.
«Бабье лето начнётся с выходных и далее усилится на следующей неделе», — сказал он.
Как отметил Тишковец, тёплая погода продержится не менее недели, после чего холода вернутся. Ещё одно потепление возможно в октябре.
«Есть высокая вероятность старого бабьего лета», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Татарстане предупредили о высокой пожарной опасности 8—14 сентября.