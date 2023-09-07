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В Татарстане предупредили о высокой пожарной опасности 8—14 сентября

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В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за погодных условий и высокой вероятности возникновения лесных пожаров.
В Татарстане предупредили о высокой пожарной опасности 8—14 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

По данным синоптиков, на территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов 4-го и 5-го классов.

Ожидается, что штормовое предупреждение будет действовать с 8 по 14 сентября.

Ранее оперативный штаб Якутии принял решение о снятии регионального режима чрезвычайной ситуации, введённого 3 июля из-за лесных пожаров.

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