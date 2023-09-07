В Татарстане предупредили о высокой пожарной опасности 8—14 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
По данным синоптиков, на территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов 4-го и 5-го классов.
Ожидается, что штормовое предупреждение будет действовать с 8 по 14 сентября.
Ранее оперативный штаб Якутии принял решение о снятии регионального режима чрезвычайной ситуации, введённого 3 июля из-за лесных пожаров.