Региональный режим ЧС из-за лесных пожаров снят в Якутии
- РИА Новости
«Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в Якутии отменён. Соответствующий указ главы республики Айсена Николаева подписан накануне», — говорится в заявлении.
В оперштабе напомнили, что соответствующий режим был введён на территории республики 3 июля и действовал более двух месяцев
Вместе с этим на муниципальном уровне режим ЧС продолжает действовать только в Олекминском районе.
Ранее сообщалось, что в Татарстане четвёртый и пятый класс пожарной опасности в лесах сохранится в период со 2 до 7 сентября.