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Специалист Пименов дал советы по подготовке сада и огорода к зиме

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Специалист Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Сергей Пименов рассказал, как подготовить сад и огород к зимним холодам. Прежде всего он напомнил о важности удобрений. В частности, деревья и кустарники рекомендуется обработать инсектицидами.
Специалист Пименов дал советы по подготовке сада и огорода к зиме
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«И не стоит откладывать обработку на более поздний срок, например октябрь, так как вредители к тому времени могут уйти глубоко в землю», — заявил Пименов в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, также нужно провести обрезку кустарников и прополку междурядья ягодников.

Кроме того, желательно обильно полить деревья. Пименов посоветовал также выкопать посадочные ямы.

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