Специалист Пименов дал советы по подготовке сада и огорода к зиме

Специалист Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Сергей Пименов рассказал, как подготовить сад и огород к зимним холодам. Прежде всего он напомнил о важности удобрений. В частности, деревья и кустарники рекомендуется обработать инсектицидами.

«И не стоит откладывать обработку на более поздний срок, например октябрь, так как вредители к тому времени могут уйти глубоко в землю», — заявил Пименов в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, также нужно провести обрезку кустарников и прополку междурядья ягодников.

Кроме того, желательно обильно полить деревья. Пименов посоветовал также выкопать посадочные ямы.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что активный образ жизни поможет привести себя в форму на даче.