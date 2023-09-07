Специалист Пименов дал советы по подготовке сада и огорода к зиме
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«И не стоит откладывать обработку на более поздний срок, например октябрь, так как вредители к тому времени могут уйти глубоко в землю», — заявил Пименов в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, также нужно провести обрезку кустарников и прополку междурядья ягодников.
Кроме того, желательно обильно полить деревья. Пименов посоветовал также выкопать посадочные ямы.
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