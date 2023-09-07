Доцент Алексеева рассказала о характерных для средней полосы ядовитых ягодах
- Gettyimages.ru
- © Fotostock32
В беседе с Life.ru она назвала, в частности, вороний глаз — травянистое растение с одиночными чёрными блестящими плодами.
«Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), похожий на облепиху. Только плоды у него не оранжевые, а красные. Растение также ядовито полностью», — отметила эксперт.
По её словам, также стоит остерегаться бирючины, или волчьих ягод, а также ягод крушины ломкой.
«Паслён сладко-горький, похожий на маленькие перчики или очень мелкие помидоры», — сказала Алексеева.
Она рекомендовала проявлять осторожность и с ягодами бузины травяной.
Ранее миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и микологии Воронежского госуниверситета Гавриил Мелькумов рассказал о различиях между настоящими и ложными опятами.