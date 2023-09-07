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Доцент Алексеева рассказала о характерных для средней полосы ядовитых ягодах

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Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, какие ядовитые ягоды растут в средней полосе России.
Доцент Алексеева рассказала о характерных для средней полосы ядовитых ягодах
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В беседе с Life.ru она назвала, в частности, вороний глаз — травянистое растение с одиночными чёрными блестящими плодами.

«Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), похожий на облепиху. Только плоды у него не оранжевые, а красные. Растение также ядовито полностью», — отметила эксперт.

По её словам, также стоит остерегаться бирючины, или волчьих ягод, а также ягод крушины ломкой.

«Паслён сладко-горький, похожий на маленькие перчики или очень мелкие помидоры», — сказала Алексеева.

Она рекомендовала проявлять осторожность и с ягодами бузины травяной.

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