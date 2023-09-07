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Большинство россиян раздражает шум от соседского ремонта

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В новом исследовании россияне рассказали, что больше всего их раздражает в соседях.
Большинство россиян раздражает шум от соседского ремонта
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные мебельной компании Mr.Doors, которая провела опрос среди своих клиентов и подписчиков соцсетей.

Так, 55% респондентов не довольны звуками ремонта и шумом, который исходит от соседей. Ещё 18% заявили, что их раздражают личные вещи соседей в общедомовом пространстве. 17% не нравится неприветливость соседей, а 10% — их «постоянные просьбы что-то одолжить».

Также респонденты пожаловались на запах от готовки, шумные соседские скандалы и другие ситуации.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, большинство работающих россиян (72%) настроены на карьерный рост.

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