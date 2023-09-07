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Более 70% россиян заявили о желании получить повышение на работе

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Новое исследование показало, что большинство работающих россиян (72%) настроены на карьерный рост.
Более 70% россиян заявили о желании получить повышение на работе
  • Gettyimages.ru
  • © Dean Mitchell

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы «Работа.ру», который опросил 3,3 тыс. респондентов из разных регионов страны.

Число тех, кто не хочет получить повышение, составило 28% (из них — 54% женщин и 46% мужчин).

Среди желающих продвинуться по карьерной лестнице 73% готовы пройти дополнительное обучение, 66% — повысить квалификацию, 38% — взять на себя дополнительные обязанности и задачи, а 37% ради повышения готовы сменить место работы.

Ещё 18% участников опроса выразили готовность переехать в другой город, 14% — работать в нерабочее время.

При этом 22% опрошенных считают, что достойны повышения без дополнительных условий.

Ранее сообщалось, что специалисты службы занятости Санкт-Петербурга помогли устроиться на работу более чем 36 тыс. человек с начала 2023 года, что на 6 тыс. больше, чем годом ранее.

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