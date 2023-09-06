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В Москве обновили цветники ко Дню города

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В Москве продолжается подготовка ко Дню города. Так, в столице обновили цветники, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве обновили цветники ко Дню города
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Красивые, яркие цветники — важный элемент комфортной городской среды, ежегодно высаживаем в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тыс. кв. м, всего поэтапно высадили более 56 млн различных растений», — рассказал Бирюков.

По его словам, на столичных клумбах растёт свыше 140 различных видов цветов, среди которых астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону состоится 400 мероприятий в День города.

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