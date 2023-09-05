В Ростове-на-Дону состоится 400 мероприятий в День города

В Ростове-на-Дону подготовили около 400 мероприятий, приуроченных ко Дню города.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Основной праздник запланирован на 16 сентября. На территории города будет работать 32 площадки для концертов. Также запланирован международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду».

«На Театральной площади 8 сентября состоится хоровая акция «Журавли» в память о Расуле Гамзатове. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Кроме того, пройдёт фестиваль современных молодёжных субкультур, соревнования по футболу, праздник «Ростов — многонациональный», фестиваль команд КВН.

Ранее сообщалось, что в Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября.