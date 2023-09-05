В Ростове-на-Дону состоится 400 мероприятий в День города
- Gettyimages.ru
- © aleks0649
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Основной праздник запланирован на 16 сентября. На территории города будет работать 32 площадки для концертов. Также запланирован международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду».
«На Театральной площади 8 сентября состоится хоровая акция «Журавли» в память о Расуле Гамзатове. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Кроме того, пройдёт фестиваль современных молодёжных субкультур, соревнования по футболу, праздник «Ростов — многонациональный», фестиваль команд КВН.
Ранее сообщалось, что в Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября.