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В Ростове-на-Дону состоится 400 мероприятий в День города

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В Ростове-на-Дону подготовили около 400 мероприятий, приуроченных ко Дню города.
В Ростове-на-Дону состоится 400 мероприятий в День города
  • Gettyimages.ru
  • © aleks0649

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Основной праздник запланирован на 16 сентября. На территории города будет работать 32 площадки для концертов. Также запланирован международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду».

«На Театральной площади 8 сентября состоится хоровая акция «Журавли» в память о Расуле Гамзатове. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Кроме того, пройдёт фестиваль современных молодёжных субкультур, соревнования по футболу, праздник «Ростов — многонациональный», фестиваль команд КВН.

Ранее сообщалось, что в Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября.

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