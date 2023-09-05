В Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября
Об этом информирует sovainfo.ru.
В мероприятии примут участие гости из 30 городов России. Писатели и поэты по традиции отправятся в село Зольное, где на базе образовательного центра «Жигули» пройдут литературные мастер-классы, лекции, поэтические вечера.
В воскресенье, 10 сентября, фестиваль переместится в Струковский сад Самары, где состоится литературно-музыкальный концерт по стихотворениям Михаила Анищенко с участием коллектива «ВолгаФолкБэнд».
Также в рамках фестиваля пройдёт книжная ярмарка.
Ранее сообщалось, что фестиваль памяти Сергея Довлатова прошёл в Санкт-Петербурге 2 и 3 сентября.