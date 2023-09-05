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В Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября

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В Самаре с 7 по 10 сентября стартует XI Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко, советского и российского поэта, прозаика, журналиста, члена Союза писателей России.

Об этом информирует sovainfo.ru.

В мероприятии примут участие гости из 30 городов России. Писатели и поэты по традиции отправятся в село Зольное, где на базе образовательного центра «Жигули» пройдут литературные мастер-классы, лекции, поэтические вечера.

В воскресенье, 10 сентября, фестиваль переместится в Струковский сад Самары, где состоится литературно-музыкальный концерт по стихотворениям Михаила Анищенко с участием коллектива «ВолгаФолкБэнд».

Также в рамках фестиваля пройдёт книжная ярмарка.

Ранее сообщалось, что фестиваль памяти Сергея Довлатова прошёл в Санкт-Петербурге 2 и 3 сентября.

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