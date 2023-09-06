В Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов в честь Дня города

В Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов 9 и 10 сентября, когда будет отмечаться День города.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу музея.

Более 50 интерактивных площадок расскажут о защите столицы в годы Великой Отечественной войны.

Запланированы мастер-классы, турниры, игры и выставки.

Например, на площадке «Фронтовая агитбригада» можно будет узнать о заградительных аэростатах, которые использовались для обороны города.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону состоится 400 мероприятий в День города.