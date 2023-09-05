Скончалась испанская актриса Мария Тереса Кампос
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Как сообщает Vanitatis, популярная на родине артистка была госпитализирована в местную больницу после того, как упала в обморок дома. Состояние Кампос ухудшалось, и спустя несколько дней она скончалась.
Сообщается, что в 2017 году испанская телеведущая перенесла инсульт.
Мария Тереса Кампос начинала карьеру на радио, и спустя время её голос стал одним из самых известных в Испании. Позже она начала работать на телевидении и вести различные шоу и новостные программы. За свой труд Кампос получила множество наград.
Ранее в возрасте 56 лет умер автор песни из мультфильма «Шрек» Стив Харвелл.