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Скончалась испанская актриса Мария Тереса Кампос

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В возрасте 82 лет ушла из жизни испанская актриса и телеведущая Мария Тереса Кампос. Она снималась в таких сериалах, как «7 жизней» и «Венено», а также вела местные ток-шоу и утренние телепередачи.
Скончалась испанская актриса Мария Тереса Кампос
  • Gettyimages.ru
  • © Jonas Olbrich / 500px

Как сообщает Vanitatis, популярная на родине артистка была госпитализирована в местную больницу после того, как упала в обморок дома. Состояние Кампос ухудшалось, и спустя несколько дней она скончалась.

Сообщается, что в 2017 году испанская телеведущая перенесла инсульт.

Мария Тереса Кампос начинала карьеру на радио, и спустя время её голос стал одним из самых известных в Испании. Позже она начала работать на телевидении и вести различные шоу и новостные программы. За свой труд Кампос получила множество наград.

Ранее в возрасте 56 лет умер автор песни из мультфильма «Шрек» Стив Харвелл. 

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