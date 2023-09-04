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Диетолог Королёва посоветовала не употреблять сметану при заболеваниях печени

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, кому может быть противопоказана сметана.

«Сметана может быть тяжёлой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приёму жировых продуктов в большом объёме», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, употребление сметаны лучше ограничить при заболеваниях печени, желчнокаменной болезни.

Также сметану нежелательно употреблять при индивидуальной непереносимости продукта.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила, что кофе может не бодрить из-за того, что в напитке мало кофеина. К примеру, чем меньше готовится кофе, тем менее насыщенным он будет.

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