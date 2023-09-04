Режим «чёрного неба» объявили в трёх городах Челябинской области

В Челябинске, Коркине и Златоусте объявили режим неблагоприятных метеорологических условий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ряде городов региона наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с чем с 20:00 4 сентября по 19:00 6 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте введён режим НМУ первой степени», — заявили в региональном ЦГМС.

Также стало известно, что в Татарстане в ближайшие дни прогнозируются дожди. С 7 сентября через регион пройдёт холодный атмосферный фронт, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ночью ожидается +9...+14 °С, днём +14...+19 °С.

Ранее в Примгидромете спрогнозировали переменчивую погоду в Приморском крае.