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Режим «чёрного неба» объявили в трёх городах Челябинской области

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В Челябинске, Коркине и Златоусте объявили режим неблагоприятных метеорологических условий.
Режим «чёрного неба» объявили в трёх городах Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ряде городов региона наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с чем с 20:00 4 сентября по 19:00 6 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте введён режим НМУ первой степени», — заявили в региональном ЦГМС.

Также стало известно, что в Татарстане в ближайшие дни прогнозируются дожди. С 7 сентября через регион пройдёт холодный атмосферный фронт, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ночью ожидается +9...+14 °С, днём +14...+19 °С.

Ранее в Примгидромете спрогнозировали переменчивую погоду в Приморском крае.

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