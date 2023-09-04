В Примгидромете спрогнозировали переменчивую погоду в Приморском крае
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«5 и 8 сентября в Приморье пройдут дожди, связанные с фронтальными разделами. Дальнейшие расчёты траекторий тайфунов продолжатся, но пока прямое влияние тайфуна на погоду Приморского края и региона выглядит маловероятным», — пояснил он.
По словам Чулкова, на наступившей неделе синоптическая ситуация над Дальневосточным регионом будет нестабильной, с быстрым смещением циклонов и антициклонов, чередованием волн тепла и холода.
«В результате погода в Приморском крае будет переменчивой. В понедельник, 4 сентября, под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков не предвидится. В ночь на вторник в основном без осадков. Днём погода изменится, новый атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди, не исключены грозы. Минимальные температуры — +13…+19 °C, максимальные останутся на уровне понедельника, только на северо-западе жара спадёт», — предупредили в Примгидромете.
Отмечается, что в среду, 6 сентября, фронты покинут край, за ними вновь вторгнется гребень антициклона и разгонит облака, дожди прекратятся.
«Усилится ночное выхолаживание, минимальная температура понизится до +8…+16 °C, теплее только на южном побережье, +17…+19 °C. Днём воздух прогреется до +21…+27 °C. Ночь на четверг станет ещё прохладнее, а день — теплее на 1—3 градуса. В пятницу с Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, его фронтальные разделы подойдут к Приморскому краю, атмосферное давление будет падать. Во Владивостоке на этой неделе существенных осадков не ожидается, в среду усилится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днём воздух будет прогреваться до +24…+26 °C, только последний рабочий день немного прохладнее», — добавил специалист.
Пока, по предварительному прогнозу, погода в период Восточного экономического форума ожидается достаточно спокойная, без значительных ухудшений.
«С прохождением атмосферного фронта в районе 11 сентября могут пройти кратковременные дожди. Это, конечно, не окончательные прогнозы, они ещё будут уточняться», — заключил собеседник RT.
Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС на запланированный на сентябрь 2023 года Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.