В Примгидромете спрогнозировали переменчивую погоду в Приморском крае

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета, рассказал в беседе с RT, что на текущей неделе влияния тайфунов (в том числе «Хайкуй») на погоду Приморского края не ожидается. При этом он отметил, что на наступившей неделе синоптическая ситуация над Дальневосточным регионом будет нестабильной.

«5 и 8 сентября в Приморье пройдут дожди, связанные с фронтальными разделами. Дальнейшие расчёты траекторий тайфунов продолжатся, но пока прямое влияние тайфуна на погоду Приморского края и региона выглядит маловероятным», — пояснил он.

По словам Чулкова, на наступившей неделе синоптическая ситуация над Дальневосточным регионом будет нестабильной, с быстрым смещением циклонов и антициклонов, чередованием волн тепла и холода.

«В результате погода в Приморском крае будет переменчивой. В понедельник, 4 сентября, под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков не предвидится. В ночь на вторник в основном без осадков. Днём погода изменится, новый атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди, не исключены грозы. Минимальные температуры — +13…+19 °C, максимальные останутся на уровне понедельника, только на северо-западе жара спадёт», — предупредили в Примгидромете.

Отмечается, что в среду, 6 сентября, фронты покинут край, за ними вновь вторгнется гребень антициклона и разгонит облака, дожди прекратятся.

«Усилится ночное выхолаживание, минимальная температура понизится до +8…+16 °C, теплее только на южном побережье, +17…+19 °C. Днём воздух прогреется до +21…+27 °C. Ночь на четверг станет ещё прохладнее, а день — теплее на 1—3 градуса. В пятницу с Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, его фронтальные разделы подойдут к Приморскому краю, атмосферное давление будет падать. Во Владивостоке на этой неделе существенных осадков не ожидается, в среду усилится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днём воздух будет прогреваться до +24…+26 °C, только последний рабочий день немного прохладнее», — добавил специалист.

Пока, по предварительному прогнозу, погода в период Восточного экономического форума ожидается достаточно спокойная, без значительных ухудшений.

«С прохождением атмосферного фронта в районе 11 сентября могут пройти кратковременные дожди. Это, конечно, не окончательные прогнозы, они ещё будут уточняться», — заключил собеседник RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС на запланированный на сентябрь 2023 года Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.