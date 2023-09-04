Популярность песни «Третье сентября» Шуфутинского выросла в 90 раз
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По данным пресс-службы сервиса, трек поднялся и в системе персональных рекомендаций «Моя волна», на которую пришлись более 45% прослушиваний.
«За 30 лет своего существования абсолютный хит русскоязычной музыкальной сцены становился и мемом, и примером для подражания», — говорится в сообщении.
В 2022-м Шуфутинский вместе с Егором Кридом выпустили кавер на «Третье сентября», который замкнул десятку в рейтинге.
Ранее в Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста России.