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Популярность песни «Третье сентября» Шуфутинского выросла в 90 раз

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Осенний хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября» занял первую строчку в чарте «Яндекс.Музыки». В воскресенье, 3 сентября, песню прослушали в 90 раз больше, чем в августе.
Популярность песни «Третье сентября» Шуфутинского выросла в 90 раз
  • © Яндекс Музыка

По данным пресс-службы сервиса, трек поднялся и в системе персональных рекомендаций «Моя волна», на которую пришлись более 45% прослушиваний.

«За 30 лет своего существования абсолютный хит русскоязычной музыкальной сцены становился и мемом, и примером для подражания», — говорится в сообщении.

В 2022-м Шуфутинский вместе с Егором Кридом выпустили кавер на «Третье сентября», который замкнул десятку в рейтинге.

Ранее в Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста России.

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