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Башенные часы Нижегородского кремля реконструируют к концу года

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В Нижегородской области реконструируют башенные часы Часовой башни Нижегородского кремля.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Специалисты воссоздадут часы XVI века на основе сохранившегося аналога.

Работы планируют завершить в декабре 2023 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столица заключила договор на аренду объекта культурного наследия по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвестор должен восстановить объект культурного наследия «Дом, в котором жил скульптор Николай Андреевич Андреев в 1900—1932 годах» за пять лет.

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