В Москве восстановят дом начала ХХ века

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столица заключила договор на аренду объекта культурного наследия по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что инвестор должен восстановить объект культурного наследия «Дом, в котором жил скульптор Николай Андреевич Андреев в 1900—1932 годах» за пять лет.

Площадь архитектурного комплекса из трёх построек XIX века превышает 800 кв. м.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что инвестор получит в аренду три строения и земельный участок площадью шесть соток.

После восстановления инвестор получит право на использование недвижимости по своему усмотрению и перехода на льготную ставку.

Ранее сообщалось, что столичные власти заключили договор с инвестором на строительство промпредприятия по производству косметики в районе Свиблово на льготных условиях.