В Московском зоопарке 27 августа состоится «Лошадиный праздник».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Московского зоопарка.

В библиотеке столичного зоосада состоится лекция о лошадях «Кони — ветер в гривах».

Также в конюшне зоопарка пройдёт лошадиный парад с лошадьми и пони самых древних и современных пород. Так, например, представят породу, появившуюся на свет благодаря одному из известных полководцев петровского времени.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у пары сычуаньских такинов и у пары овцебыков летом родилось по детёнышу.