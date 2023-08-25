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В Московском зоопарке 27 августа состоится «Лошадиный праздник»

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В Московском зоопарке 27 августа состоится «Лошадиный праздник».
В Московском зоопарке 27 августа состоится «Лошадиный праздник»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Московского зоопарка.

В библиотеке столичного зоосада состоится лекция о лошадях «Кони — ветер в гривах».

Также в конюшне зоопарка пройдёт лошадиный парад с лошадьми и пони самых древних и современных пород. Так, например, представят породу, появившуюся на свет благодаря одному из известных полководцев петровского времени.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у пары сычуаньских такинов и у пары овцебыков летом родилось по детёнышу.

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