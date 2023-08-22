Детёныши сычуаньского такина и овцебыка родились летом в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у пары сычуаньских такинов и у пары овцебыков летом родилось по детёнышу.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«Такины обитают в вольере на новой территории, между вольерами верблюдов и оленей Давида, а овцебыки — на старой территории, напротив вольера северных лесных оленей», — уточняется в сообщении.

Зоологи напоминают, что древние предки овцебыков населяли Землю 10 млн лет назад, сейчас эти животные обитают в Арктике.

Сычуаньские такины живут в Московском зоопарке с 2009 года. На городской территории находятся четыре такина: детёныш, его родители и бабушка.

Ранее сообщалось, что в заказник «Плейстоценовый парк» на северо-востоке Якутии привезли 12 датских степных бизонов.