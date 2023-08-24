В Подмосковье утвердили границы охранных зон двух ООПТ

В Московской области утвердили границы охранных зон двух особо охраняемых природных территорий областного значения.

Об этом сообщает телеканал «360».

Речь идёт об «Озере Ситном с водяным орехом» в Луховицах и «Шалаховской колонии серых цапель» в Егорьевске.

«У заказника в Луховицах общей площадью 100 га, (а также. — RT) у одного в Егорьевском городском округе площадью 68 га», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зарегистрировали ещё две особо охраняемые природные территории — лиманно-плавневые комплексы «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань».