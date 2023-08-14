В Краснодарском крае зарегистрировали ещё две особо охраняемые природные территории
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Отмечается, что с 2015 года в крае создали 41 ООПТ.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал документы о создании двух лиманно-плавневых комплексов.
«Охранный статус получили территории в Темрюкском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах общей площадью свыше 100 тыс. га», — добавил губернатор.
Новые особо охраняемые природные территории будут способствовать сохранению систем лиманов, а также редких животных и растений.
Кроме того, в Краснодарском крае планируют создать ещё три ООПТ.
Ранее на брифинге в кабмине Республики Татарстан председатель Госкомитета региона по биологическим ресурсам Фёдор Батков заявил, что в республике создадут ещё шесть особо охраняемых природных территорий.