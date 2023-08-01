В Татарстане создадут ещё шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заявил на брифинге в кабмине республики председатель Госкомитета региона по биологическим ресурсам Фёдор Батков.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Баткова, такая мера позволит сохранить природные комплексы. На данный момент ООПТ в республике занимают 465 тыс. га.

Планируется создать природный комплекс в окрестностях родника Шифа в Мензелинском районе для сохранения лесов, краснокнижных растений и животных.

В Азнакаевском районе появится ООПТ «Колония сурков», а в Алексеевском и Рыбно-Слободском — «Колония чаек».

Ранее Батков заявил, что за пять лет в республике площадь ООПТ увеличилась на 20%.