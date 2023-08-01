В Татарстане создадут ещё шесть особо охраняемых природных территорий
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Об этом сообщает «Реальное время».
По словам Баткова, такая мера позволит сохранить природные комплексы. На данный момент ООПТ в республике занимают 465 тыс. га.
Планируется создать природный комплекс в окрестностях родника Шифа в Мензелинском районе для сохранения лесов, краснокнижных растений и животных.
В Азнакаевском районе появится ООПТ «Колония сурков», а в Алексеевском и Рыбно-Слободском — «Колония чаек».
Ранее Батков заявил, что за пять лет в республике площадь ООПТ увеличилась на 20%.