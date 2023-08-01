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В Татарстане площадь ООПТ увеличилась на 20% за пять лет

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В Татарстане площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) увеличилась на 20% за пять лет, сообщил на брифинге в кабмине республики председатель Госкомитета региона по биологическим ресурсам Фёдор Батков.
В Татарстане площадь ООПТ увеличилась на 20% за пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Khabarova

Об этом сообщает inkazan.ru.

По словам Баткова, за пять лет в регионе было создано 13 таких территорий, общая площадь одной из которых составляет 95 тыс. га.

«Стоит отметить, что на фоне других субъектов по показателю в процентном отношении ООПТ от площади субъекта Татарстан ежегодно поднимается вверх. Сейчас по Приволжскому федеральному округу мы находимся на третьей позиции после Удмуртии», — добавил Батков.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа.

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