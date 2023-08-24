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В новых регионах России учредили патриаршую гуманитарную миссию

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Синод Русской православной церкви учредил патриаршую гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В новых регионах России учредили патриаршую гуманитарную миссию
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Было заслушано священным Синодом сообщение святейшего патриарха об учреждении патриаршей гуманитарной миссии на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что целью миссии является системное развитие оказания гуманитарной помощи мирным жителям.

Ранее в МИД России заявили о проводимой украинскими властями кампании по культивации ненависти в отношении канонической Украинской православной церкви.

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