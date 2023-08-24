В новых регионах России учредили патриаршую гуманитарную миссию
- РИА Новости
Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Было заслушано священным Синодом сообщение святейшего патриарха об учреждении патриаршей гуманитарной миссии на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что целью миссии является системное развитие оказания гуманитарной помощи мирным жителям.
Ранее в МИД России заявили о проводимой украинскими властями кампании по культивации ненависти в отношении канонической Украинской православной церкви.