В новых регионах России учредили патриаршую гуманитарную миссию

Синод Русской православной церкви учредил патриаршую гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Было заслушано священным Синодом сообщение святейшего патриарха об учреждении патриаршей гуманитарной миссии на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что целью миссии является системное развитие оказания гуманитарной помощи мирным жителям.

Ранее в МИД России заявили о проводимой украинскими властями кампании по культивации ненависти в отношении канонической Украинской православной церкви.