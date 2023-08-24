Умерла актриса сериала «Няня» Нэнси Франджионе
На 71-м году жизни скончалась американская актриса Нэнси Франджионе, снявшаяся в таких сериалах, как «Другой мир», «Все мои дети» и «Няня», оригинальной версии российского проекта «Моя прекрасная няня».
- Gettyimages.ru
Как сообщает Deadline, артистка умерла 18 августа в округе Барнстабл, штат Массачусетс.
Причина смерти не уточняется.
Ранее стало известно, что умер заслуженный артист России Алексей Шулин.
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