Умерла актриса сериала «Няня» Нэнси Франджионе

На 71-м году жизни скончалась американская актриса Нэнси Франджионе, снявшаяся в таких сериалах, как «Другой мир», «Все мои дети» и «Няня», оригинальной версии российского проекта «Моя прекрасная няня».

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