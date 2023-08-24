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Умерла актриса сериала «Няня» Нэнси Франджионе

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На 71-м году жизни скончалась американская актриса Нэнси Франджионе, снявшаяся в таких сериалах, как «Другой мир», «Все мои дети» и «Няня», оригинальной версии российского проекта «Моя прекрасная няня».
Умерла актриса сериала «Няня» Нэнси Франджионе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Deadline, артистка умерла 18 августа в округе Барнстабл, штат Массачусетс.

Причина смерти не уточняется.

Ранее стало известно, что умер заслуженный артист России Алексей Шулин.

 

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