В нацпарке «Лосиный остров» 130 оленей и 10 лосей получили паспорта здоровья

В национальном парке «Лосиный остров» в Московском регионе более 130 оленей и десять лосей получили паспорта здоровья.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии России.

Директор нацпарка Рустам Якубов рассказал, что в паспортах здоровья отражены результаты инструментальных, клинических и лабораторных методов диагностики.

В этом году учёные провели исследование лосей с использованием ГЛОНАСС-ошейников, чтобы отслеживать адаптацию животных, проживающих рядом с мегаполисом.

Отмечается, что 24 августа нацпарку исполняется 40 лет.

Ранее заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович и член-корреспондент РАН доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус рассказали RT, почему среди животных иногда появляются особи с необычной окраской.