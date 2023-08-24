В нацпарке «Лосиный остров» 130 оленей и 10 лосей получили паспорта здоровья
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии России.
Директор нацпарка Рустам Якубов рассказал, что в паспортах здоровья отражены результаты инструментальных, клинических и лабораторных методов диагностики.
В этом году учёные провели исследование лосей с использованием ГЛОНАСС-ошейников, чтобы отслеживать адаптацию животных, проживающих рядом с мегаполисом.
Отмечается, что 24 августа нацпарку исполняется 40 лет.
Ранее заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович и член-корреспондент РАН доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус рассказали RT, почему среди животных иногда появляются особи с необычной окраской.