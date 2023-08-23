Хирург Умнов предостерёг от чрезмерного употребления пельменей
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В беседе с Life.ru врач отметил, что пельмени калорийны — на 100 граммов продукта приходится около 300 ккал.
Кроме того, в пельменях есть глютен пшеницы, поэтому они противопоказаны людям, у которых не усваиваются злаковые.
Также пельмени содержат соль, которая способна задерживаться в организме и повышать артериальное давление.
Ранее спортивный врач Илья Мелёхин в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах тренировок в жаркую погоду. Он отметил, что занятия должны проходить в периоды, когда солнце находится не в активной фазе.