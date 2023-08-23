В Санкт-Петербург доставили картины таганрогского музея для реставрации

В Санкт-Петербург привезли для реставрации пострадавшие во время теракта в конце июля картины из Таганрогского художественного музея. Полотна передали в руки специалистам Русского музея.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на заместителя генерального директора музея Ольгу Бабину.

«Они справятся, никаких сомнений у нас нет, ни одно произведение не будет утрачено, но и у студентов появятся знания, как лечить подобного рода произведения», — заверила она.

Уточняется, что во время теракта были повреждены 22 картины. Среди них произведения Коровина, Рериха и эскизы Серова.

Ранее сообщалось, что Русский музей в Санкт-Петербурге решил предоставить своих специалистов, чтобы помочь отреставрировать экспонаты, пострадавшие при обстреле Таганрогского художественного музея.

28 июля украинские войска использовали переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для атаки по Таганрогу. Пострадали 13 человек, эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.