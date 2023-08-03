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Русский музей окажет помощь в реставрации экспонатов попавшего под удары музея в Таганроге

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Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге решил предоставить своих специалистов, чтобы помочь отреставрировать экспонаты, пострадавшие при обстреле Таганрогского художественного музея.
Русский музей окажет помощь в реставрации экспонатов попавшего под удары музея в Таганроге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в Telegram-канале Русского музея.

В Таганрог отправят команду специалистов, которую возглавит заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Марат Дашкин и заведующий отделом технологических исследований Сергей Сирро.

«Для Русского музея помощь Таганрогскому музею — миссия, ведь Русский музей обладает сильнейшей реставрационной школой», — говорится в сообщении.

28 июля украинские войска использовали переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для атаки по Таганрогу. Пострадали 13 человек, эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.

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