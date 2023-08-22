Диетолог Соломатина рассказала о вреде фастфуда для детей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о негативном влиянии фастфуда на детское здоровье. По её словам, продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей.

В беседе с телеканалом «360» эксперт отметила, что употребление такой продукции может привести к повышенному артериальному давлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, негативно отразиться на мозговой активности.

Кроме того, лишний вес в детском возрасте может сказаться на психологическом состоянии ребёнка и увеличить риск хронических заболеваний.

Как считает Соломатина, некоторые последствия становятся заметны только во взрослом возрасте.

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