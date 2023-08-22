Диетолог Соломатина рассказала о вреде фастфуда для детей
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В беседе с телеканалом «360» эксперт отметила, что употребление такой продукции может привести к повышенному артериальному давлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, негативно отразиться на мозговой активности.
Кроме того, лишний вес в детском возрасте может сказаться на психологическом состоянии ребёнка и увеличить риск хронических заболеваний.
Как считает Соломатина, некоторые последствия становятся заметны только во взрослом возрасте.
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