Узнать больше

Диетолог Соломатина рассказала о вреде фастфуда для детей

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о негативном влиянии фастфуда на детское здоровье. По её словам, продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей.
Диетолог Соломатина рассказала о вреде фастфуда для детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «360» эксперт отметила, что употребление такой продукции может привести к повышенному артериальному давлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, негативно отразиться на мозговой активности.

Кроме того, лишний вес в детском возрасте может сказаться на психологическом состоянии ребёнка и увеличить риск хронических заболеваний.

Как считает Соломатина, некоторые последствия становятся заметны только во взрослом возрасте.

Ранее педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» Ильмира Шарипова рассказала о прививках, которые необходимо сделать ребёнку перед школой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить