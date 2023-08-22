Фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Ульяновске 5—9 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой, регион успешно сотрудничает с фестивалем «Золотая маска» с 2013 года.
Площадкой для проведения фестиваля в этом году в восьмой раз станет Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова.
Ранее сообщалось, что в рамках XXXIII Международного театрального фестиваля, который состоится в Санкт-Петербурге 6—8 октября, представят трагикомедию по мотивам пьесы Шекспира «Король Лир» индийского режиссёра Раджата Капура.