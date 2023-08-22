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Фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Ульяновске 5—9 сентября

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В Ульяновске с 5 по 9 сентября пройдёт театральный фестиваль «Золотая маска». Спектакли представят Московский академический театр имени Маяковского и Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус».
Фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Ульяновске 5—9 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой, регион успешно сотрудничает с фестивалем «Золотая маска» с 2013 года.

Площадкой для проведения фестиваля в этом году в восьмой раз станет Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова.

Ранее сообщалось, что в рамках XXXIII Международного театрального фестиваля, который состоится в Санкт-Петербурге 6—8 октября, представят трагикомедию по мотивам пьесы Шекспира «Король Лир» индийского режиссёра Раджата Капура.

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