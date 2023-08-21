Трагикомедию «Король Лир» индийского режиссёра покажут на фестивале в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Фестиваль откроет Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина со спектаклем «Лягушки» по роману нобелевского лауреата и национального достояния Китая писателя Мо Яня.
Кроме того, Национальный драматический театр имени Б. Басангова покажет драматическую фантазию «Араш», а Государственный театр коренных малочисленных народов Севера — пластико-хореографическую драму «В чаще» по мотивам рассказа японского писателя Рюноскэ.
В рамках фестиваля «Балтийский дом» представит трагикомедию по мотивам пьесы Шекспира «Король Лир» индийского режиссёра Раджат Капура, спектакль «Бали» в формате «Зритель на сцене», а также спектакль «Цвет лавани».
Также в фестивале представят постановки Республиканский театр белорусской драмы, а также Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева.
Ранее сообщалось, что Приморский краевой драматический театр имени М. Горького откроет 91-й сезон 19 августа спектаклем «По морозу босиком...» о советской певице Лидии Руслановой.