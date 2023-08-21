Трагикомедию «Король Лир» индийского режиссёра покажут на фестивале в Петербурге

В рамках XXXIII Международного театрального фестиваля, который состоится в Санкт-Петербурге 6—8 октября, представят трагикомедию по мотивам пьесы Шекспира «Король Лир» индийского режиссёра Раджат Капура.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Фестиваль откроет Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина со спектаклем «Лягушки» по роману нобелевского лауреата и национального достояния Китая писателя Мо Яня.

Кроме того, Национальный драматический театр имени Б. Басангова покажет драматическую фантазию «Араш», а Государственный театр коренных малочисленных народов Севера — пластико-хореографическую драму «В чаще» по мотивам рассказа японского писателя Рюноскэ.

В рамках фестиваля «Балтийский дом» представит трагикомедию по мотивам пьесы Шекспира «Король Лир» индийского режиссёра Раджат Капура, спектакль «Бали» в формате «Зритель на сцене», а также спектакль «Цвет лавани».

Также в фестивале представят постановки Республиканский театр белорусской драмы, а также Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой драматический театр имени М. Горького откроет 91-й сезон 19 августа спектаклем «По морозу босиком...» о советской певице Лидии Руслановой.