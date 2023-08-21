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Хирург Умнов предостерёг от употребления недожаренных стейков

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о возможных последствиях употребления недожаренных стейков. По его словам, такое мясо может оказаться источником бактериальной инфекции.
Хирург Умнов предостерёг от употребления недожаренных стейков
  • Gettyimages.ru
  • © ASMR

В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что после заморозки и хорошей прожарки большинство бактерий гибнет, а в случае прожарки medium или medium rare риски возрастают.

«В общем, советую покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать. Это позволит свести к минимуму риски заболевания», — сказал Умнов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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