Хирург Умнов предостерёг от употребления недожаренных стейков
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В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что после заморозки и хорошей прожарки большинство бактерий гибнет, а в случае прожарки medium или medium rare риски возрастают.
«В общем, советую покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать. Это позволит свести к минимуму риски заболевания», — сказал Умнов.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.